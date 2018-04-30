Eller yağmur rahmeti için açıldı

Günyüzü ilçesinin Gümüşkonak mahallesinde düzenlenen yağmur duası yüksek bir katılımla gerçekleşirken, eller rahmet için gökyüzünü açıldı.Gümüşkonak mahallesinde çayırlıkta yapılan program, öğlen namazının ardından dua ve...

Günyüzü ilçesinin Gümüşkonak mahallesinde düzenlenen yağmur duası yüksek bir katılımla gerçekleşirken, eller rahmet için gökyüzünü açıldı.

Gümüşkonak mahallesinde çayırlıkta yapılan program, öğlen namazının ardından dua ve yemek ikramıyla devam etti. Programda kasîdeler, ilahiler okundu, Kur’an-ı Kerim tilavet edilerek dualar edildi. Özellikle çocukların yer aldığı duaya mahalle dışında ikamet edenlerde yüksek katılım gösterdi. Günyüzü’nde her hafta bir mahallede düzenlenen yağmur duası önümüzdeki hafta Mercan mahallesinde yapılacak.