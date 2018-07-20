Emek’te sinema keyfi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yazlık sinema gösterimleri devam ediyor.‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliği bu kez Emek Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan...

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yazlık sinema gösterimleri devam ediyor.

‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliği bu kez Emek Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Sokak Sineması etkinliği; Hamamyolu, 75. Yıl Mahallesi, Odunpazarı Meydanı, Gündoğdu Mahallesinin ardından Emek Mahallesinde devam etti. Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen sinema gösteriminde vatandaşlar birlikte “Mandıra Filozofu İstanbul” adlı filmi izledi. Birol Güven’in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı; başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir’in rol aldığı Mandıra Filozofu İstanbul’u, izleyen vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Mısır ve gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Sokak Sineması etkinliği Adalar’da devam edecek

20 Temmuz Cuma Günü Adalar mevkiinde gerçekleşecek film gösterimi ile devam edecek olan Sokak Sineması etkinliğinde ’Aile Arasında’ adlı filmin gösterimi yapılacak. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Sokakta Hayat Var’ etkinliğinin programı ise; 24 Temmuz’da; Orhangazi Mahallesinde ’Mandıra Filozufu’, 25 Temmuz’da Büyükdere Mahallesinde ’Mandıra Filozofu’, 26 Temmuz’da 71 Evler Mahallesinde ’Mandıra Filozofu İstanbul’ film gösterimleriyle son bulacak.