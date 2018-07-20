ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 14:37

Emek’te sinema keyfi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yazlık sinema gösterimleri devam ediyor.‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliği bu kez Emek Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan...

Emek'te sinema keyfi devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yazlık sinema gösterimleri devam ediyor.

‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen sinema etkinliği bu kez Emek Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan Sokak Sineması etkinliği; Hamamyolu, 75. Yıl Mahallesi, Odunpazarı Meydanı, Gündoğdu Mahallesinin ardından Emek Mahallesinde devam etti. Emek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen sinema gösteriminde vatandaşlar birlikte “Mandıra Filozofu İstanbul” adlı filmi izledi. Birol Güven’in senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı; başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir’in rol aldığı Mandıra Filozofu İstanbul’u, izleyen vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Mısır ve gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Sokak Sineması etkinliği Adalar’da devam edecek

20 Temmuz Cuma Günü Adalar mevkiinde gerçekleşecek film gösterimi ile devam edecek olan Sokak Sineması etkinliğinde ’Aile Arasında’ adlı filmin gösterimi yapılacak. Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Sokakta Hayat Var’ etkinliğinin programı ise; 24 Temmuz’da; Orhangazi Mahallesinde ’Mandıra Filozufu’, 25 Temmuz’da Büyükdere Mahallesinde ’Mandıra Filozofu’, 26 Temmuz’da 71 Evler Mahallesinde ’Mandıra Filozofu İstanbul’ film gösterimleriyle son bulacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku