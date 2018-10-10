En çok Eskişehirli nerede yaşıyor

Bir araştırma şirketinin verilerine göre en çok Eskişehirli İstanbul’da yaşıyor.

Bir araştırma şirketinin verilerine göre en çok Eskişehirli İstanbul’da yaşıyor.

Bir araştırma şirketinin verilerine göre; Türkiye genelinde 756 bin Eskişehirlinin olduğunu hesaplanırken, bunun 509 bini Eskişehir’de yaşadığı tespit edildi. Eskişehir hariç en çok Eskişehirli İstanbul’da yaşarken, bu sayı 55 bin olarak belirlendi. İstanbul’u 45 binle Ankara, 27 binle İzmir, 18 binle Bursa, 15 binle Antalya, 14 binle Kocaeli takip etti.