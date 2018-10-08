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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:58

Engelliler Entegre Yüksekokulundan “Mezuniyet Buluşması”

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Mezunlar Buluşması” Engelliler Entegre Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirildi.Engelliler Entegre Yüksekokulunun kuruluşunun 25. yılına özel olarak yapılan mezuniyet...

Engelliler Entegre Yüksekokulundan 'Mezuniyet Buluşması”
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Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Mezunlar Buluşması” Engelliler Entegre Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Engelliler Entegre Yüksekokulunun kuruluşunun 25. yılına özel olarak yapılan mezuniyet buluşmasına Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Emine Sema Batu ve değişik yıllardan birçok mezun katıldı. Mezuniyet buluşmasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Mine Sema Batu, "Sayenizde hem heyecan hem de gurur verici bir gün yaşıyoruz. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, görme engellilere yükseköğretim olanağı sağlayan ilk ve tek okul. Üniversitemizden mezun olduktan sonra kazanmış olduğunuz sosyal, akademik ve mesleki beceriler bizim için gurur kaynağı. Dolayısıyla bugün burada yer almanız bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca bu sene YÖK tarafından Üniversitemiz, engelsiz üniversite alanında 21 ödül ve ödül adaylığına layık görüldü" dedi.

Açılış konuşmasının ardından Engelliler Entegre Yüksekokulu kurucu platformunda yer alan Prof. Dr. Yavuz Odabaşı ve Prof. Dr. Ahmet Kornat’a teşekkür plaketi takdim edildi.
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