Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müzik atölyesinde engel yok

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent’te bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde engelli vatandaşların katılımıyla müzik atölyesi çalışmalarına devam ediyor.

Dans atölyesi ile atölye çalışmalarına başlayan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, atölye çalışmalarına müzik, tiyatro, seramik, el sanatları ve ritim atölye çalışmaları ile devam ediyor. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde, atölyelere ayrım yapılmaksızın tüm engelli bireylerin katılabileceğini belirten yetkililer, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi.