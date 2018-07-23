ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:38

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müzik atölyesinde engel yok

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent’te bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde engelli vatandaşların katılımıyla müzik atölyesi çalışmalarına devam ediyor.Dans atölyesi ile atölye çalışmalarına başlayan Engelsiz Kültür ve Sanat...

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müzik atölyesinde engel yok
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent’te bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde engelli vatandaşların katılımıyla müzik atölyesi çalışmalarına devam ediyor.

Dans atölyesi ile atölye çalışmalarına başlayan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, atölye çalışmalarına müzik, tiyatro, seramik, el sanatları ve ritim atölye çalışmaları ile devam ediyor. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde, atölyelere ayrım yapılmaksızın tüm engelli bireylerin katılabileceğini belirten yetkililer, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. Yetkililer, engelli bireylere ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti de vereceğini söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku