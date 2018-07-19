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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:14

Erenköy’ün 40 sokağında yol yapım ve onarım çalışması

Erenköy’de asfalt seferberliği başlatan Odunpazarı Belediyesi, tam 40 sokakta yol yapım ve onarım çalışması yapıyor.Erenköy’de üst yapı sorunu olan sokak kalmayacağını kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladığında...

Erenköy'ün 40 sokağında yol yapım ve onarım çalışması
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Erenköy’de asfalt seferberliği başlatan Odunpazarı Belediyesi, tam 40 sokakta yol yapım ve onarım çalışması yapıyor.

Erenköy’de üst yapı sorunu olan sokak kalmayacağını kaydeden Başkan Kazım Kurt, “Ekiplerimiz çalışmalarını tamamladığında Erenköy’de üst yapı sorunu kalmayacak” dedi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Erenköy Mahallesi’nde başlatılan asfalt ve tretuvar çalışması son sürat devam ediyor. Erenköy Mahallesi’nde 40 sokakta sorunsuz bir üst yapı için yol yapım ve onarım çalışmaları başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 30 sokakta asfalt ve tretuvar çalışması tamamlarken 10 sokakta çalışmalar devam ediyor.

Erenköy Mahallesi genelinde devam eden çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Öztaş, Altınova, Yaylayolu, Türkalp, Demirözü, Yenibaşak, Lalegül, Yeşilçimen, Çınarlık, Karanır, Çelikız, Aydıntan, Giresun, Galip, Uzay, Oğuzalp, Alaçınar, Şantiye, Öncüer, Güzelcan, Aklar, Yazarlar, Şanlısoy, Aylak, Gürkaynak, Aykan, Kavaklıdere, Koç, Gezginler, Paşadayı, Kırbaşı, Çeşme Yolu, Ulussever, Yıldızeli, Yavuzer, Lefke, Yenisu, Erişenler, Bağlık, İtfaiye Sokakta ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmaları yapıyor.

Erenköy Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında Erenköy Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.

“Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı’nda sorunsuz bir üst yapıyı hedeflediklerini söyledi. Bu nedenle yaz boyunca Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları yapacağını kaydeden Başkan Kurt, “Ekiplerimiz şimdi Erenköy Mahallesi’nde tam 40 sokakta çalışma yürütüyor. Erenköy’de asfalt seferberliği ilan ettik diyebilirim. Erenköy’deki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalar sona erdiğinde ise

Erenköy’de soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören üst yapı tamamen onarılacak” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ilgi ile takip eden Erenköylü vatandaşlar, mahallelerinin üst yapı sorularını çözdüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.
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