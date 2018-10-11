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11 Ekim 2018 Perşembe 17:40

“Eski - Yeni” sanatseverler ile buluştu

“IV. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi” kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde “Eski-Yeni” adlı seramik ve cam sergisinin açılışı sanatseverlerin katılımı ile gerçekleştirildi.Serginin...

'Eski - Yeni” sanatseverler ile buluştu
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“IV. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi” kapsamında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde “Eski-Yeni” adlı seramik ve cam sergisinin açılışı sanatseverlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emel Şölenay, sergi ile ilgili görüşlerini aktarırken, “Seramik Derneğinin üstlendiği bir etkinliğe Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak katkı sağlamış bulunuyoruz. Kongre kapsamında bilimsel ve sanatsal etkinliklerimiz devam ediyor. Bugün burada düzenlediğimiz etkinliğin yanında ’Takı ve Çaydanlık’ sergimizin de açılışı Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Güzel sonuçlar çıkarmak her babayiğidin harcı değildir"

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut Kara ise etkinliklerin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Aslında çok zor bir şey yapmaya çalışıyoruz. İşin bilimsel ve teknoloji tarafının yanında sanatsal yönü de var. Bu üçünü böyle bir organizasyonda bir araya getirmek ve bundan da böylesine keyifli ve güzel sonuçlar çıkarmak her babayiğidin harcı değildir. Burada ciddi bir emek ve birliktelik var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Eski-Yeni” seramik ve cam sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde 31 Ekim’e kadar görülebilir.
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