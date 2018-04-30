ESKİŞEHİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:00

Eskişehir 2. Amatör Futbol Ligi

Eskişehir 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu maçında, Günyüzü Belediyespor, Sütlüce Spor’u 4-2 yenmeyi başardı.Hafta sonu Günyüzü Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan grup maçında; haftayı lider olarak atlatan Sütüce spor, son 4 maçta...

Eskişehir 2. Amatör Futbol Ligi
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Eskişehir 2. Amatör Futbol Ligi A Grubu maçında, Günyüzü Belediyespor, Sütlüce Spor’u 4-2 yenmeyi başardı.

Hafta sonu Günyüzü Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan grup maçında; haftayı lider olarak atlatan Sütüce spor, son 4 maçta mağlubiyet görmeyen Günyüzü Belediyespor’a yenilerek liderliği Işık Spora kaptırdı. Günyüzü ekibi, iki güçlü takımdan puanlar alarak ligin iyilerinden olduğunu ispatladı.

2. Amatör Ligde olmasına rağmen kalabalık bir taraftar grubu olan Günyüzü Belediyespor, tribündede centilmenliği ve misafirperverliğiyle gönüllerde taht kurdu.
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