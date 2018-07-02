Eskişehir Arama-Kurtarma Merkezi, şirketlere çözüm ortağı oluyor

Merkezi Eskişehir’de kurulan Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) şirketlere acil durum ve iş güvenliği konusunda eğitimler vermeye başladı.

AKEM’in çalışmaları hakkında bilgi veren Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) Başkanı S. Ömer Canayakın, bugüne kadar birden fazla operasyon yaparak birçok cana yardım elini ulaştırdıklarını ve bunlardan edinilen tecrübeleri şirketlerle paylaşmayı hedeflediklerini belirtti. Canayakın, “Ülkemizde ve dünyanın değişik yerlerinde iş kazalarından dolayı birçok insan ya yaşamını kaybetmektedir ya da mağdur olmaktadır. Ülke olarak da maalesef yaşanan iş kazalarının azımsanmayacak boyutta olduğunu gördük. Biz şimdiye kadar yaptığımız gönüllü faaliyetlerle bu alanda nasıl fayda sağlayabileceğimizi düşündük ve edindiğimiz bilgileri sertifikalandırarak iş yerlerine taşımaya başladık. İşletmelerde oluşabilecek acil durumlar için hazırlıklı olmak, kurtarma planlarının oluşturulması ve oluşabilecek negatif etkileri en aza indirmek ve ya kaldırmak için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Yüksekte çalışma, arama, kurtarma, acil durum ekipleri, tahliye, yangın gibi işyerlerinin alması gereken eğitimleri alanlarında uzman ve yetkili sertifikasyonlara sahip eğitmenlerimiz tarafından tedarik etmiş bulunmaktayız. Bu eğitimleri Eskişehir il merkezinde kendi oluşturduğumuz eğitim alanında verebildiğimiz gibi sektörün istediği farklı alanlarda da verebilmekteyiz” dedi.

Eskişehir’de olduğu gibi ülke içinde de birçok şehirde işyerlerine bu eğitimleri taşıdıklarını ifade eden Canayakın, TANAP Projesi kapsamında verdikleri Arama Kurtarma Eğitimleri’nin de ülke içinde çok başarılı geçtiğini belirterek çalışmalara büyüyerek devam etmek arzusunda olduklarını anlattı. Yurtdışında da eğitimlere başlandığını söyleyen Canayakın, riski azaltmak veya yok etmek için eğitim ve senaryoların planlamasının şart olduğunu ifade etti.

İş güvenliği kapsamında verilen eğitimlerinin yanı sıra endüstriyel dağcılık alanında da hizmet vermeye başladıklarını aktaran DAK Başkanı S. Ömer Canayakın, ekipte çalışan herkesin yüksekte çalışma ve iple erişim yetkili sertifikasyonuna sahip olduğunu belirtti. Ülkenin her bölgesine giderek hizmet verebildiklerini anlatan Ömer Canayakın daha çok cam temizleme işlerinde talep geldiğini bildirdi.