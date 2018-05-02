Eskişehir Bulutsuzluk Özlemi konseri ile coştu

Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Bulutsuzluk Özlemi konserinde Eskişehirliler müzik dolu bir gece yaşadı.1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen halk konseri, Espark Alışveriş Merkezi...

Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Bulutsuzluk Özlemi konserinde Eskişehirliler müzik dolu bir gece yaşadı.

1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen halk konseri, Espark Alışveriş Merkezi açık otopark alanında gerçekleşti. Alanı dolduran vatandaşlar rock müziğin efsane gruplarından Bulutsuzluk Özlemi’nin şarkıları ile coşkulu anlar geçirdi. Vatandaşların konser alanını doldurduğu etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt ve Başkan Ataç’ın misafiri olarak Eskişehir’de bulunan Küba Büyükelçisi Luis Amaros Nunez ile binlerce Eskişehirli katıldı. Konserde Bulutsuzluk Özlemi’nin seslendirdiği Sözlerimi Geri Alamam, Bağdat Kafe, Acil Demokrasi, Yine Düştük Yollara, Kaportacı, Tepedeki Çimenlik ve Boyalı Kuş gibi şarkılara coşan müzikseverler, şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Konser sırasında Başkan Ataç, Başkan Kurt ve Büyükelçi Nunez ellerinde kömürlü termik santral karşıtı dövizler ve alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “1 Mayısımız kutlu olsun. 1 Mayıs emeğin, alın terinin günü. 1 Mayıs üretimin günü. 1 Mayıs alın terinin boş yere harcanmaması gereken bir gün. Türkiye’de nerede çevre sorunu varsa, nerede ülke sorunu varsa sevgili Nejat ve ekibi oradalar. Bugün de bizim için büyük çaba gösterdiler. Bu gayretleri için teşekkür ederim. Siz Eskişehirlilere de çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Başkan Kurt ise “Bayramınız kutlu olsun. Türkiye’de emeğin, emekçinin bayramlarının 365 gün olacağı günlerde inşallah birlikte olacağız. Eskişehir kıymetlidir. Eskişehir’e termik santral yaptırmayacağız. Şeker Fabrikası’nı sattırmayacağız. Satarlarsa 25 Haziran’da geri alacağız. Çünkü 25 Haziran’da gidiyorlar, gidecekler” dedi.

"Eskişehir, Türkiye’nin parlayan yıldızı"

Öte yadann Başkan Ataç ve Başkan Kurt, Bulutsuzluk Özlemi’ne Eskişehirspor forması ve atkıları hediye etti. Grubun solisti Nejat Yavaşoğulları da burada bir konuşma yaparak, “Kazanılmış olan bu haklar, gökten zembille indi zannetmeyin. Belki 150 yıl önce, Amerika’da 8 saatlik çalışma için mücadele ediyordu insanlar. O yüzden çok anlamlı bir gün. Biz, gerçekten doğayı katledenleri, emek sömürenleri gerçekten istemiyoruz. Yarınlara umutla bakmamızı engelleyecek olan çevre felaketlerine engel olmak istiyoruz. Biz yaşadık belki biraz daha yaşayacağız. Ama bizden sonra gelen insanlar için doğayı temiz bırakmamız lazım. Bu termik santral olayı çok önemli arkadaşlar. Eskişehir, Türkiye’nin parlayan yıldızı. O tren yolculuklarındaki lokanta vagonunu hatırlıyoruz. Eskişehirspor’u da çıkaralım artık Süper Lig’e” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında Bulutsuzluk Özlemi, sevilen şarkılarını seslendirirmeye devam ederek alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Konserin bitmesiyle birlikte sahneden inen grup, kendilerine seslenen gençleri kırmayarak yanlarına gitti ve fotoğraf çektirdi.