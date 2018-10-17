ESKİŞEHİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:09

Eskişehir ‘İhracatı’ ile adını dünyaya duyuracak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve sanayicilerin bir araya gelerek ortak iş yapabilme kültürünün artırılmasını hedefleyen fuarlar devam ediyor.ESO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen fuar kapsamda, bu kez Eskişehir’de...

Eskişehir ‘İhracatı' ile adını dünyaya duyuracak
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ve sanayicilerin bir araya gelerek ortak iş yapabilme kültürünün artırılmasını hedefleyen fuarlar devam ediyor.

ESO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen fuar kapsamda, bu kez Eskişehir’de Plastik ve Petrokimya Sanayi sektöründe yer alan firmaları bir araya geldi. Fuar açılışında konuşan ESO Meclis Başkanı Süha Özbay, birbirleri hiç tanışmamış firmaların fuarda bir araya geldiğini işaret ederek, bu hafta plastik ve petrokimya sektörünü bir araya getirdiklerini belirtti. Özbay, “Birbirimizle yeni işler yapabilir, iş kültürümüzü artırabilir ve birlikte büyüyebiliriz. Bu kapsamda hep beraber çok güzel işler yapacağız” diye konuştu.

“İthalatın önüne geçmeli, ihracatımızı artırmalıyız”

ESO Hizmet binasında gerçekleştirilen fuarların önemine değinen ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş, “Birlik içinde hareket edip ithalatın önüne geçmeli, ihracatımızı artırmalıyız. Sektörde köklü bir yer edinmek, nihai ürünler üretmek ve elbette ki ihracat yapmaktan geçiyor. Birlikte büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Nihai ürün üretmeliyiz”

ESO Yönetim Kurulu Üyesi Evren Şahin, fuarların ana amaçlarından birinin firmaların kapasitelerinin farkına varmak olduğuna değindi. Şahin, “Odanın en kalabalık ve en büyük meslek gurubunu oluşturuyoruz. Burada hepinizin değerli fikirlerine ihtiyacımız var. Sorunlarımızda da ortak çözüm yolları da önemli. Ama nihai ürün oluşturma konusunda yapmamız gerekenler var. Bunları şehrimizden yurtdışına ulaştırmalıyız” şeklinde konuştu.

7’nci Meslek Komitesi Başkanı olan Mehmet Eren, fuar açılışında sanayicilerin sektörde karşılaştıkları birtakım sorunlarının olduğunu, bu sorunları birlik içerisinde çözebileceklerini, bu nedenle de birlikte çözüm yolları aramaları gerektiğini belirtti.
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