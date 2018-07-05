Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu, 5 gözaltı

Eskişehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 asker gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan 2’si muvazzaf, 2’si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubay, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.