Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu, 5 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı bulunan 2’si muvazzaf, 2’si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubay, Eskişehir, Balıkesir ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalandı.

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