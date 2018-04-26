ESKİŞEHİR:
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26 Nisan 2018 Perşembe 12:49

Eskişehir Sinerji Platformu yöneticileri Emirdağ’da

Eskişehir Sinerji Platformu Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek güven tazeleyip bir süre önce aynı göreve seçilen Başkan Halil İbrahim Aktepe ve Yönetim Kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileğinde...

Eskişehir Sinerji Platformu yöneticileri Emirdağ'da
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Eskişehir Sinerji Platformu Yönetim Kurulu üyeleri, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek güven tazeleyip bir süre önce aynı göreve seçilen Başkan Halil İbrahim Aktepe ve Yönetim Kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundular.

Eskişehir Sinerji Platformu Başkanı Ahmet Kahveci, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Değerli arkadaşlarımıza; Emirdağ ve Eskişehir için yaptıkları güzel hizmetlere, yenilerini ekleyeceklerine inancımız tamdır. Görevlerinde başarılar dileriz’’ dedi.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Eskişehir Sinerji Platformu üyelerine, yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz. Eskişehirli iş adamlarımızdan, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konusunda destek bekliyoruz’’ diye belirtti.

Ziyarette; iletişimci Soner Çam tarafından Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda, ‘’Etkili İletişim’’ konusunda sunum yapıldı. Çam, sunumun sonunda yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Yiğiter de katılımcılara teşekkür ederek, Eskişehir ve Emirdağ’da yaptıkları ve yapacakları kültürel, sosyal etkinlikler konusunda bilgi’’ verdi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
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