Eskişehir Türk Ocağı’ndan 95’inci yıl dönümü paneli

Eskişehir Türk Ocağı, 95’inci yıl dönümü münasebeti ile ‘Geçmişten geleceğe; Eskişehir Türk Ocağı’ isimli bir panel düzenledi.

Türk Ocakları Eskişehir Şubesi hizmet binasında gerçekleşen ve Eskişehir Türk Ocağı’nın geçmişten günümüze gerçekleştirdiği kültür, sanat, sosyal faaliyetler ve gençlik faaliyetleri konu alındığı panel öncesinde Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ünal, 95’inci yıl dönümü sebebi ile birçok etkinlik tertip edildiğini ifade ederek şunları söyledi;

“Türk Ocakları, Türk milletinin işiten kulağı, gören gözüdür ve milletin vicdanıdır”

”Eskişehir Türk Ocağı’nın ilk kuruluşunun 95’inci yılı, ikinci kuruluşunun yani 1988’den itibaren de 30’uncu yılı bu vesile ile bir dolu faaliyetler yapıyoruz. Eskişehir Türk Ocağı, Osmanlı devlet arşivlerinden derleme şehrin değişik noktalarında sergiler açacak. Futbol yarışmaları, satranç yarışmaları ve sair Türk Ocakları’nın ne yaptığını ne yapmak istediğini ve millet ile nasıl bütünleştiğini, bu milli devleti nasıl kurduğuna, Eskişehir’de neler yaptığına dair çeşitli faaliyetler yapacağız. Bu faaliyette o cümleden olmak üzere ‘Geçmişten geleceğe; Eskişehir Türk Ocağı’ adı ile gerçekleşecek. Genel başkanımız geldiler, diğer misafirlerimiz geldiler bugün bu toplantıyı milletimiz ile bütünleşme, buluşma toplantısını Türk Ocağımızın konağında, Sivrioğlu konağında yapma imkânına sahip olmuş olacağız. Türk Ocakları, Türk milletinin işiten kulağı, gören gözüdür ve milletin vicdanıdır. O sebeple Türk Ocakları millet ile bütünleşik bir sivil kuruluştur.”

“Öğrencilere milli bir formasyon kazandırmak için çalışıyoruz “

Türk Ocakları’nın 106 yıl önce, Türk milletine yeni bir hamle kazandırmak adına kurulduğunu belirten Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, “Türk Ocakları 106 yıl önce kuruldu. Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde kuruldu. Türk milletine yeni bir hamle kazandırmak üzere, o zaman 190 tıbbiyelinin büyüklerine yazdığı mektup ile onları davet etmeleri üzerine, zaten böyle bir çalışma içerisinde bulunan Türkçü büyükler tarafından kurulmuş bir ocak. Biz dağılan bir imparatorluktan bir milli devleti çıkaran ocağız. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerimize, milli bir formasyon kazandırarak, onlara bu ülküyü tahakkuk ettirmek için, gerçekleştirmek için gerekli zemini hazırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Milli devletin kuruluşundaki rolünden bahsedildi"

Daha sonra, Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’in moderatörlüğündeki panele geçildi. Konuşmacılar; Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, TOBB Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve ESOGÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Erşan, Türk Ocakları’nın milli devletin kuruluşundaki rolünden bahsettiler.

Panele, çok sayıda Türk Ocağı üyesi ve gençleri katıldı.