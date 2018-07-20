ESKİŞEHİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:21

Eskişehir Valiliği’nden uluslararası proje

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Derneği (ILA)’ nin işbirliği, Türkiye Ulusal Ajansı’nın mali desteği ile Eramus+ KA105 Gençlik Değişimi...

Eskişehir Valiliği'nden uluslararası proje
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Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Çalışma Derneği (ILA)’ nin işbirliği, Türkiye Ulusal Ajansı’nın mali desteği ile Eramus+ KA105 Gençlik Değişimi projesi kapsamında düzenenen Gönüllü Tanımının Yeniden Değerlendirilmesi Eğitim Kursu Ankara’da gerçekleşti.

Gençlik çalışmalarında kalitenin arttırılması için proje üretme kapasitesine sahip kurumların aralarındaki işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılan eğitim kursuna Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Makedonya ve Türkiye’den 30 kişi katıldı. Kurs, Erasmus+ programı önceliklerinden olan aktif vatandaşlık, eşitlik, sosyal içerme, dayanışma ve gençlerin girişkenliğini teşvik ederken aynı zamanda gönüllü faaliyetlerinin ihtiyaçlarına cevap aradı. Gençlik ve işgücü piyasası arasındaki bağları güçlendiren projede gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı gençlik değişimi projesi, Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun gelecek dönemde gerçekleştireceği gönüllülük projeleri için zemin hazırladı. Katılımcıların temel yeterliliklerinin, sosyal ve dijital becerilerinin geliştirilmesini sağlayan kurs, Eskişehir Valiliği’nin yurtdışındaki ortaklarla ilişkilerini de güçlendirdi.
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