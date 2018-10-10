Bir araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre; Eskişehir’de 21 bin 46 Suriyeli yaşıyor

Bir araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre; Eskişehir’de 21 bin 46 Suriyeli yaşıyor

Alınan bilgilere göre; özel bir araştırma şirketinin Eylül 2018 ayı içerisinde yaptığı araştırma neticesinde Türkiye’de en çok Suriyeli 563 bin kişi ile İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 473 bin kişiyle Şanlıurfa, 443 bin kişiyle Hatay, 389 bin kişiyle Gaziantep, 217 bin kişiyle Adana takip etti. Listede yer alan bilgilere göre, Eskişehir’de ise;21 bin 46 Suriyeli yaşıyor