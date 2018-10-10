ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:24

Eskişehir’de 21 bin 46 Suriyeli yaşıyor

Bir araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre; Eskişehir’de 21 bin 46 Suriyeli yaşıyor

Eskişehir'de 21 bin 46 Suriyeli yaşıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bir araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre; Eskişehir’de 21 bin 46 Suriyeli yaşıyor

Alınan bilgilere göre; özel bir araştırma şirketinin Eylül 2018 ayı içerisinde yaptığı araştırma neticesinde Türkiye’de en çok Suriyeli 563 bin kişi ile İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’u 473 bin kişiyle Şanlıurfa, 443 bin kişiyle Hatay, 389 bin kişiyle Gaziantep, 217 bin kişiyle Adana takip etti. Listede yer alan bilgilere göre, Eskişehir’de ise;21 bin 46 Suriyeli yaşıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku