ESKİŞEHİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:24

Eskişehir’de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Eskişehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerinde yaşandı. M.P. (42), A.A. (27) ve Ş.Y.’nin (27) kullandığı ve plakaları bilinmeyen araçlar arasında kaza meydana geldi....

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Eskişehir’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak üzerinde yaşandı. M.P. (42), A.A. (27) ve Ş.Y.’nin (27) kullandığı ve plakaları bilinmeyen araçlar arasında kaza meydana geldi. Kazada 3 sürücünün yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan B.P. (40), Ç.P. (11) ve A.P. (1) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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