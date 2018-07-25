Eskişehir’de “Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım” proje yaygınlaştırma semineri düzenleniyor

Eskişehir İl Afet Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" projesi kapsamında 80 ilden uzmanların katılacağı bir seminer düzenlenecek.

Proje yaygınlaştırma seminerinde, bedensel engelli vatandaşların hayatı kolaylaştıracak çalışmalar anlatılacak. AB Projesi ile, fiziksel, görme ve işitme engelli bireylerin faydalanmasına yönelik erişilebilir uzaktan eğitim (e-öğrenme) platformu ile yazılı, görsel ve işitsel eğitim materyallerden oluşan çıktıların hazırlanacağı ve proje sonuçlarının engelli bireylere ulaştırılarak toplumsal faydaya dönüşmesi amaçlanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinatörlüğünde 27 Temmuz 2018 tarihinde, 80 il AFAD müdürlüklerinde eğitim işlerinden sorumlu personellerin katılımıyla gerçekleşecek. Bir otelde gün boyu düzenlenecek seminer, kültür tutu ile sona erecek.