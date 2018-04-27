ESKİŞEHİR:
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27 Nisan 2018 Cuma 17:37

Eskişehir’de beklenmedik sağanak yağış

Eskişehir’de hava sıcaklığının bugün öğle saatlerinde 19 dereceye kadar düşmesi ve ardından başlayan kısa süreli sağanak yağış vatandaşları şaşırttı.Son günlerde yaz mevsimini andıran ve 25 dereceye kadar yükselen sıcakların...

Eskişehir'de beklenmedik sağanak yağış
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Eskişehir’de hava sıcaklığının bugün öğle saatlerinde 19 dereceye kadar düşmesi ve ardından başlayan kısa süreli sağanak yağış vatandaşları şaşırttı.

Son günlerde yaz mevsimini andıran ve 25 dereceye kadar yükselen sıcakların ardından öğlen saatlerine doğru gökyüzünü kaplayan bulutlarla birlikte başlayan gök gürültüsü ve sağanak şeklindeki yağış kent merkezinde etkili oldu. Yürürken veya açık alanlarda otururken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için soluğu kapalı alanlarda veya iş yeri tentelerinin altında aldı. Bazı yerlerde su birikintilerine sebep olan yağışın dinmesini bekleyen vatandaşlar tentelerin altında uzun sıralar oluşturdu.

Meteorolojik verilere göre; Eskişehir’de hava sıcaklığı yarından itibaren artarak önümüzdeki günlerde 29 dereceye kadar yükselecek. Bugün akşam saatlerine kadar yer yer sürmesi beklenen yağışların, önümüzdeki günlerde kesileceği, hafta sonundan itibaren Eskişehirlileri güneşli bir hava beklediği belirtiliyor.
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