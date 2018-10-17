Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Hilal A., takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Vişnelik Mahallesinde yakalandı.

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