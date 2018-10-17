ESKİŞEHİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:57

Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı.

Eskişehir'de FETÖ operasyonu
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye yönelik soruşturma kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı.

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Hilal A., takibe alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Vişnelik Mahallesinde yakalandı.

Hilal A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
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