ESKİŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:13

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında haklarında daha önceden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı
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Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında haklarında daha önceden yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kulandıkları tespit edilen Murat K. ile emekli astsubay Allattin Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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