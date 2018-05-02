ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:26

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan ve meslekten ihraç edilen polis memuru H.K. ile daha önceden açığa alınan jandarma astsubay E.G., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yapndan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Bursa ve Mardin illerine gönderileceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku