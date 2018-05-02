Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan ve meslekten ihraç edilen polis memuru H.K. ile daha önceden açığa alınan jandarma astsubay E.G., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yapndan şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Bursa ve Mardin illerine gönderileceği öğrenildi.