ESKİŞEHİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:40

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 muvazzaf üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı
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Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 muvazzaf üsteğmen yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan haklarında yakalama kararı olan 2 muvazzaf üsteğmen, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sorası, soruşturmanın devam ettiği Diyarbakır’a gönderileceği bildirildi.
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