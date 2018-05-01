ESKİŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:33

Eskişehir’de FETÖ/PDY şüphelisi yarbay yakalandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda daha önce açığa alınan 1 yarbay yakalandı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY şüphelisi yarbay yakalandı
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Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda daha önce açığa alınan 1 yarbay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ’Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı olan ve bir müddet önce açığa alınan Kurmay Yarbay Mustafa B., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği, Mustafa B.’nin Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.
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