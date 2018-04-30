ESKİŞEHİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:57

Eskişehir’de ihracat da ve ithalat da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Mart 2018 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Eskişehir’de ihracat da ve ithalat da arttı.

Eskişehir'de ihracat da ve ithalat da arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Mart 2018 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Eskişehir’de ihracat da ve ithalat da arttı.

TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 25,2 artarak 96 milyon 489 bin dolar, ithalat ise yüzde 16,4 artarak 2018 Mart ayında 82 milyon 253 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ülkemizde, ihracat yüzde 7,7, ithalat yüzde 12,7 arttı

Ülke genelinde ise; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar,

ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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