ESKİŞEHİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:01

Eskişehir’de kaçakçılara operasyon düzenlendi

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 820 paket sigara, 71 kilogram tütün ve güneş gözlükleri ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık...

Eskişehir'de kaçakçılara operasyon düzenlendi
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Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 820 paket sigara, 71 kilogram tütün ve güneş gözlükleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kaçakçılık operasyonu kapsamında kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında iş yerinin özel düzenek yardımıyla açılan odasında; gümrük kaçağı 820 paket sarılmış sigara, 51 güneş gözlüğü ve 71 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinesi ile 117 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. (55) isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Diğer yandan göz altına alınana H.K.’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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