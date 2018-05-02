ESKİŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:55

Eskişehir’de kumarhane baskını: 1 gözaltı

Eskişehir’de mührü koparılarak kumar oynatılan mekana düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, 21 şahsıs hakkında da işlem yapıldı.

Eskişehir'de kumarhane baskını: 1 gözaltı
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Eskişehir’de mührü koparılarak kumar oynatılan mekana düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, 21 şahsıs hakkında da işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay İstiklal Mahallesi Yalaman Sokakta gerçekleşti. Polis ekipleri, daha önce mühürlenerek kapatılan bir mekanda, mühür koparılarak kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Ardından ihbarı değerlendiren ekipler, kumar oynandığı tespit edilen mekana baskın düzenledi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan mekan sorumlusu olduğu beyan edilen şüpheli W. S. S. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kumar oynayan 21 şahsa da Kabahatler Kanunu gereği işlem yapıldı.
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