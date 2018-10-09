Eskişehir’de okulda yaşanan kavganın yankıları sürüyor

Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek’in, Şehit Barış Öztürk Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni ile kantin işletmecisi arasında yaşanan kavga ile ilgili basın açıklamasına Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği’nden yanıt geldi.

Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek’in, Şehit Barış Öztürk Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni ile kantin işletmecisi arasında yaşanan kavga ile ilgili basın açıklamasına Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği’nden yanıt geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde meydana gelen ve üyemize karşı gerçekleştirilen üzücü olayın birtakım kişi ve gruplarca gerçek mecrasından saptırılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız ithamlarda bulunulması ve gerçek dışı algı oluşturulmaya çalışılması nedeniyle açıklama yapmak zorunlu hale gelmiştir” denildi.

Olayın neden ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi verilen açıklama şöyle sürdürüldü:

“Öncelikle belirtmek gerekir ki açıklamaya konu olay iddiaların aksine eğitim kurumunun içinde değil okul dışında meydana gelmiştir. Yine söz konusu olayın kişilerin yürütmüş oldukları öğretmen-kantin işletmecisi görevleri ile de herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Tamamen üyemizin meşru müdafaa sınırları içinde kendisini korumaya çalışması ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili görüntüler mevcut olup adli ve idari makamlara ulaştırılacaktır. Ancak üzülerek görmekteyiz ki kantinci esnafının yanında olması gereken bir kısım esnaf odası yöneticisi, sırf oda yönetim organlarının seçimlerinde karşı listede yer alan üyemizin başına gelen bu talihsiz olayı gerçekleri çarpıtmak suretiyle hem algı yaratma ve kullanma çabası içinde bulunmuş hem de esnaf zihniyetinden ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Söz konusu olayın adli makamlara intikal etmesi nedeniyle ayrıntıları yargı organları ile paylaşacağımızı üyemizin yanında olduğumuzu, gerçek dışı algı yaratma çabası içinde olanlar ile yargı önünde hesaplaşacağımızı ve esnaf odası Yöneticisi adı altında kişisel hırs ve menfaat güdenleri de tarihe not olarak düştüğümüzü de kamuoyuna saygı ile sunarız.”