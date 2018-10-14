Eskişehir’de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi üzerinde bulunan Vural Sokak’ta meydana geldi. İçkili bir lokantada oturan Ü.Ç. ile K.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tartışmaya dönüşen kavgada K.Ç. üzerindeki bulunan tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan Ü.Ç. karnından, olayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen iş yeri sahibi Z.Y. ayağından, Cevat A. ise başına şişe vurulması sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ümit Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçtığı iddia edilen şüpheli K.Ç., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Seylap Caddesi üzerinde yakalandı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.