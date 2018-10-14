ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 10:30

Eskişehir’de silahlı kavga: 3 yaralı

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi üzerinde bulunan Vural Sokak’ta meydana geldi. İçkili bir lokantada oturan...

Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi üzerinde bulunan Vural Sokak’ta meydana geldi. İçkili bir lokantada oturan Ü.Ç. ile K.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek tartışmaya dönüşen kavgada K.Ç. üzerindeki bulunan tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan Ü.Ç. karnından, olayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen iş yeri sahibi Z.Y. ayağından, Cevat A. ise başına şişe vurulması sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentte bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ümit Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçtığı iddia edilen şüpheli K.Ç., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Seylap Caddesi üzerinde yakalandı. Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku