ESKİŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:34

Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor.

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor.

TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de Mart ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, bir önceki aya göre bin 117 adet artarak, 279 bin 224 adete ulaştı. Eskişehir’deki taşıtların; 164 bin 661 adet otomobil, 44 bin 465 adet kamyonet, 29 bin 473 motosiklet, 23 bin 96 adet traktör, 10 bin 457 adet kamyon, 3 bin 648 adet minibüs, 2 bin 773 adet otobüs, 651 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eskişehir’ geçtiğimiz Mart ayında 8 bin 768 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 8 bin 768 taşıt içinde otomobil 6 bin 502 ile ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 22 milyon 462 bin 346 oldu.
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