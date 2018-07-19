ESKİŞEHİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 17:11

Eskişehir’de trafik kazası; 2 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde yaşandı. İ.K. (32) idaresindeki otomobil ile V.Ö. (28) hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobillerden biri yolun...

Eskişehir'de trafik kazası; 2 yaralı
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Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu Bulvarı üzerinde yaşandı. İ.K. (32) idaresindeki otomobil ile V.Ö. (28) hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobillerden biri yolun kenarında bulunan otobüs durağına girdi. O anlarda durakta bekleyen kimsenin olmaması muhtemel daha kötü bir durumun önüne geçerken, kazada yaralanan 2 sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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