Eskişehir’de trafik kazası; 5 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.D. (30) idaresindeki otomobil ile Y.K.’nin (63) sürücülüğünü yaptığı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma...

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.D. (30) idaresindeki otomobil ile Y.K.’nin (63) sürücülüğünü yaptığı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan F.K. (52), E.D. (42) ve E.N.D. (11) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.