ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:26

Eskişehir’de trafik kazası; 5 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.D. (30) idaresindeki otomobil ile Y.K.’nin (63) sürücülüğünü yaptığı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma...

Eskişehir'de trafik kazası; 5 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.D. (30) idaresindeki otomobil ile Y.K.’nin (63) sürücülüğünü yaptığı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan F.K. (52), E.D. (42) ve E.N.D. (11) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku