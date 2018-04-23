ESKİŞEHİR:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:11

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16 Mart tarihinde başlatılan ve 47 şüphelinin gözaltına...

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 16 Mart tarihinde başlatılan ve 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, verilen ifadeler doğrultusunda genişletildi. Ekipler tarafından sokak aralarında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda ekipleri fark ederek iki ayrı araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 adet uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 17 bin 350 lira para, 2 ruhsatsız tabanca, 208 dolu fişek, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 12 mermi, bir hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, zanlılarla girilen kovalamaca sırasında bir polisin ayak parmaklarının kırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi.
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