Eskişehir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 7 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerilerinden ve araçlarından 2.54 gram bonzai maddesi, 1.80 gram skunk maddesi, 0.33 gram kokain maddesi, 5 adet extacy uyuşturucu hap, 6 adet lyrica, 21 adet suboxone kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 5’ine ’uyuşturucu madde kullanmak’, 2’sine ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Eskişehir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.