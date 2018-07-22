ESKİŞEHİR:
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22 Temmuz 2018 Pazar 15:00

Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
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Eskişehir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 7 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda şahısların üzerilerinden ve araçlarından 2.54 gram bonzai maddesi, 1.80 gram skunk maddesi, 0.33 gram kokain maddesi, 5 adet extacy uyuşturucu hap, 6 adet lyrica, 21 adet suboxone kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 5’ine ’uyuşturucu madde kullanmak’, 2’sine ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.
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