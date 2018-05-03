Eskişehir’de uyuşturucu ticareti yapan İran uyruklu 2 şahıs yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 İran uyruklu şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu...

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 İran uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar esnasında şüpheli 2 İran uyruklu yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 152 adet tramadol uyuşturucu hap, 100 adet metadon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 1 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan, 1 şüpheli şahıs hakkında ise, Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan haklarında adli işlem başlatıldı.