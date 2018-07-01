Eskişehir’de uyuşturucuya darbe

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalandı.Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ile iki şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden 1,59 gram gelen...

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalandı.

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar ile iki şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden 1,59 gram gelen eroin maddesi, 3,88 gram gelen metamfetamin maddesi, 0,75 gram gelen skunk maddesi, 1 adet av tüfeği ve 24 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca şüpheli bir şahsa ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, diğer şüpheli şahsa ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin ise 7 ayrı suçtan aranmakta olduğu öğrenildi.