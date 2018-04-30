ESKİŞEHİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:35

Eskişehir’e gururla döndüler

Turgut Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Bursa’da dördüncüsü düzenlenen ve Türkiye genelindeki liselerden 42 takımın katıldığı Liseler Arası Tasarla Yap Uçur (İHA) Model Uçak Yarışması’na iki takım halinde katıldı.Model Uçak Kulübü...

Eskişehir'e gururla döndüler
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Turgut Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Bursa’da dördüncüsü düzenlenen ve Türkiye genelindeki liselerden 42 takımın katıldığı Liseler Arası Tasarla Yap Uçur (İHA) Model Uçak Yarışması’na iki takım halinde katıldı.

Model Uçak Kulübü Danışman Öğretmenleri İlker Hakan Evrendilek ve Berken Demircan’ın rehberliğindeki ve Mertcan Şanver,Ahmet Abdiaziz Osman, Batuhan Sıratıca ve Davut Gücen isimli öğrencilerden oluşan takımlar büyük başarı elde ettiler. Trabzon’da hain terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül ismini taşıyan İHA-Model Uçak yarışmada tüm görevleri başarı ile tamamlayarak “Türkiye Birinciliği “ ve 3 bin TL maddi ödül kazandılar. Turgut Reis M.T.A.L adına yarışmaya katılan diğer İHA-Model Uçak Black Eagle “Türkiye İkinciliği” ve 2 bin TL maddi ödül kazandı.
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