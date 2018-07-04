Eskişehirli motorcular yaz sezonunu açtı

Eskişehir Motor Tutkunları Kulübü ve Eskişehir SkyRider Motosiklet Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikle motorcular yeni sezonu açtı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapmasında yüzlerce motosiklet sevdalısı bir araya geldi. Kütahya’nın Yoncalı mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte renkli sahneler yaşandı. Grup adına konuşan Sefa Yaşar, sezon açılış buluşmasında katılımın yüksek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Gündemin bu kadar yoğun olduğu günlerde şehirden uzak bir ortamda doğayla iç içe olduğumuz bir etkinlik gerçekleştirdik. Bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.