Eskişehirspor futbolcularına, ’Motivasyon, Özgüven ve Farkındalık’ eğitimi“ verildi.

Kulüp binasında NLP Trainer uzmanı Soner Çam’ın verdiği eğitime takım futbolcuları iştirak etti ve anlatılanları dikkatlice dinlediler. Soner Çam; futbolcuların hedefi gerçekleştirmeye yönelik çabasındaki yoğunluğunu, yönelimini ve ısrarını içine alan bir takım süreçleri anlattı. Çam, özgüvene ilişkin ise, futbolcuların kendi değeri hakkındaki subjektif değerlendirmesi; kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumuna değindi. Çam, ‘’Negatif iç konuşmanızı keşfedin ve daha olumlu düşüncelerle değiştirin: Örneğin: ‘bir şeyleri başaramazsam bile değerli bir insanım’ veya ‘Başkalarından gurur okşayıcı sözler duymasan bile değerliyim’ düşüncesini artırılmalı, olumlu yanlarınızı keşfedin. Hayatta başardığınız şeylerin listesini yapın. Güçlü ve zayıf yönlerinizi net ortaya koyun. Dış görünüşünüze kılık kıyafete dikkat edin. Dik oturun. Hobiler edinin. Sevdiğiniz ilgi duyduğunuz mutlaka bir şeyler vardır. Sizin için önemli olan hedefleri belirleyin. Amaçlarınıza ulaşmak için süreci küçük adımlara bölerek başlayın. Kendinize iyi bir arkadaş olun. En yakın arkadaşınıza ve sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinize de gösterin. Unutmayın, ait olduğunuz en değerli hazineniz kendinize duyduğunuz saygıdır. Kendinize, ’ben başarılı olacağım’ diye güvenin’’ dedi.

Çam, Türk futbolunda devrim yapan Eskişehirspor efsanesi, maddi ve manevi olarak zor dönemden geçen Eskişehirspor’a, tüm Eskişehir halkının sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Eskişehirsporlu futbolcular da, eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdiler.