ESKİŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 14:13

Eskişehirspor’un geleceği bu çocuklarda

Eskişehirspor’un başarılı antrenörlerinden Murat Kola, geçen sene başarısız bir lig geçiren U15 takımında 4 hafta önce göreve başladı. Kola’nın ekibi göreve geldiği günden itibaren 4’te 4 yaparak grupta liderliğe yükseldi.Eskişehirspor...

Eskişehirspor'un geleceği bu çocuklarda
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Eskişehirspor’un başarılı antrenörlerinden Murat Kola, geçen sene başarısız bir lig geçiren U15 takımında 4 hafta önce göreve başladı. Kola’nın ekibi göreve geldiği günden itibaren 4’te 4 yaparak grupta liderliğe yükseldi.

Eskişehirspor U15 takımı, kalesinde sadece 2 gol görüp 12 kez fileleri havalandırdı. U15 ligindeki 5 grup içinde en az gol yiyen Galatasaray 1 golle ilk sırada yer alırken Eskişehirspor yediği 2 golle 2. sırada yer alıyor.

Göreve geldiğinden beri 4 maçın tamamını aldıklarını söyleyen Kola, “Bolu 1 - Eses 2, Eses 4 - Konya 0, Afyon Afjet 0- Eses 4, Eses 2 - Osmanlı 1 yenerek grupta liderliğe yükseldik. Tamamı Eskişehir çocuğu olan talebelerimle iyi bir yol aldık. Altyapıda çocuklarımızın yetiştirilmesinde sorun yok. Çocuklarımız, yetenekli olduğunu ispatlarcasına grup liderliğine yükseldiler. Özellikle kalede Atakhan devleşerek daha şimdiden Bursaspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor’dan teklifler almaya başladı.Buğra Çağlayan Milli takıma seçilerek ve Milli maçlarda attığı ve attırdığı gollerle adeta Eskişehirspor A takımına ‘ben de geliyorum’ diyor. Takımın golcülerinden Efe Güler ise attığı gollerle takımı sırtlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Takımdaki arkadaşlığa da önem veren Antrenör Murat Kola, takım antrenmanından sonra mangal yaparak oyuncaların güzel vakit geçirmesini sağladı.
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