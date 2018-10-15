ESKÜDER’den Kaymakam Bilgin’ e ziyaret

Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) üyeleri, Odunpazarı Kaymakamlığına yeni atanan Turgay Hakan Bilgin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir Türkiye’nin sosyal, kültürel ve sanat yönüyle en gelişmiş şehirlerinden birisidir. Sanatın ve kültürün merkezi Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesine atanmaktan ve görev yapmaktan memnunluk duydum. Sizler de ESKÜDER çatısı altında sanatın her dalından bir araya gelerek Eskişehir’in kültürüne ve sanatına gönüllü olarak hizmet ediyorsunuz. Ben de Eskişehir’imiz için kurum olarak her zaman yanınızda olmaya gayret göstereceğim" dedi.

ESKÜDER Başkanı Gazi Durusu ise, "Bizler ESKÜDER de sanatın her dalından bir araya gelen sanatçı grubuyuz. Aramızda yazar, şair, ressam, halk oyuncuları, keman, tiyatro ve fotoğraf sanatçısı bulunmaktadır. Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’in önümüzdeki günlerde yapacağımız kültür ve sanat çalışmalarımıza katkı sağlayacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

Ziyaret ESKÜDER üyelerinin kendi yazmış oldukları kitapları imzalayarak Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’e hediye etmeleriyle son buldu.