ESKİŞEHİR:
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09 Ekim 2018 Salı 17:00

ESO’dan "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"na destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı desteklediklerini açıkladı.

ESO'dan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı"nı desteklediklerini açıkladı.

Programda dikkat çeken unsurun, enflasyonla mücadelede toplumun tüm katmanına yayılması olduğunu ifade esen ESO Başkanı, holdinglerden sanayicilere, perakendeciden esnafa, KOBİ’lerden bankalara gönüllü olmak kaydıyla bu programa katılacaklarını belirtti. Programda sanayiciler için en dikkat çeken konu başlıklarından birinin yerli üretime yapılan vurgu kadar, yüksek katma değerli stratejik üretimin desteklenmesi olduğunu anlatan ESO Başkanı, ihracatçının desteklenmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Programla beraber teknoloji verimliğine bağlı yeni bir ekonominin inşa edilmesi gerektiğini işaret eden Kesikbaş, “Ülkemizde hızlı kur ve faiz artışlarıyla hareketlenen enflasyona karşı bir seferberlik başlatıldığını görüyoruz. Ancak programın başarılı olmasında temel noktasının toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmesi var. Sanayicilerimizde kamuda aynı gemideyiz. Ülkemizi ileriye taşıyacaksak bunu hep birlikte yapacağız” diye konuştu.
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