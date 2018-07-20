ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2018 mezunlarını uğurladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2018 yılı mezunlarını törenle uğurladı.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene ESOGÜ yönetici ve öğretim üyelerinin yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, SGK Eskişehir İl Müdürü Dr. Ercan Yeşilyurt ve ESOGÜ eski rektörlerinden Prof. Dr. Fazıl Tekin de katıldı.

Törende mezun öğrenciler adına konuşan 2017-2018 Dönem Birincisi Diş Hekimi Kübra Sağ, kendisini bugünlere getiren ailesine teşekkür ederken, bilgi ve tecrübeleriyle genç diş hekimleri olarak kendilerini donatan hocalarına da şükranlarını sundu. Kübra Sağ öğrenimleri boyunca verdikleri destek için tüm fakülte personeline ayrıca teşekkür etti. Okulunun kendisine bir olmayı öğrettiğini belirten Kübra Sağ, stajlardan kalınca arkadaşlarıyla birbirlerinin omzunda ağladıklarını, zorluklara rağmen beraber güçlendiklerini, güzel günlerde beraber eğlendiklerini ve bugün en güçlü, en mutlu halleriyle yine bir arada olduklarını söyledi. Kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarının onlardan çok daha güzel şartlarda eğitimlerini tamamlayabilmesi temennisini de paylaşan Kübra Sağ, sözlerini törene katılarak mutluluklarını paylaşan herkese kendisi ve arkadaşları adına teşekkür ederek tamamladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana eğitim, hizmet, araştırma ve ulusal ağız-diş sağlığı politikalarında sürekli gelişmeye odaklanarak, evrensel ve etik değerlere sahip diş hekimleri yetiştirme gayretiyle hızla yol aldığını söyledi. Fakültenin alanında önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri olmak, eğitim programları ve teknolojik imkanlar açısından çağı yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kemal Şenocak, Diş Hekimliği Fakültesi’nin şu anda sahip olduğu imkanlarla yılda 130 binden fazla hastaya hizmet verdiğini, inşaatı devam eden yeni diş hastanesinin tamamlanmasının ardından ise hem fiziksel kapasitesi, hem de teknolojik donanımı ile daha fazla hastaya en yüksek kalitede hizmet vermenin mümkün olacağını kaydetti. Mezunlara seslenen Rektör Şenocak, ESOGÜ’de aldıkları eğitimle sorgusuz sualsiz inanan değil, düşünme yeteneklerini doğru kullanan, gerçeği araştıran, yeni ilgi alanlarına yönelerek kendini geliştiren mezunlar olmaları için büyük emek harcadıklarını söyledi. Bu sebeple ESOGÜ’de almış oldukları eğitim-öğretime güvenmelerini istedi. Prof. Dr. Kemal Şenocak öğrencilerinin en iyi şekilde yetişmesi için emek veren tüm ESOGÜ öğretim üyelerine de teşekkür etti. Gençlere seslenerek Atatürk’ün İstiklal ve Cumhuriyeti onlara emanet ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kemal Şenocak, mezunlardan bu emanete sahip çıkarken, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaçlayan görüşlere ve tehlikelere karşı uyanık olmalarını istedi. Mezun ailelerine de seslenen Prof. Dr. Kemal Şenocak, evlatlarının zorlu bir eğitim sürecini tamamlayarak bunun karşılığını almayı hak ettiklerini belirtti. Tüm mezunların bundan sonraki iş yaşamlarında mesleki bilgi ve becerileriyle görev alacakları her alanda ESOGÜ’lü olmanın verdiği cesaretle, hem kendi gelecekleri hem de Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunacağına inancının tam olduğunu dile getiren Şenocak, mezunlardan tarihe tanıklık eden ve 5 bin yıllık geçmişi olan bir kültüre sahip olarak yaşanan bu toprakların değerini ve coğrafi önemini iyi bilmelerini ve ESOGÜ’de edindikleri tüm akademik bilginin yanı sıra dillerine, tarihlerine, kültürlerine ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını istedi. Prof. Dr. Kemal Şenocak genç diş hekimlerini üniversitelerinin onlar için her zaman sıcak bir yuva olarak kalacağını hatırlatarak, mutlu ve başarılı bir hayat temennisiyle uğurladı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, 2008 yılında kurulan ve 2012 yılında 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bugün 325 öğrenciye ulaştığını söyledi. Dekan Vekili Arslantaş, kuruluşundan bu yana fakültede gerek uzman gerekse hekim eğitiminde bilimsel çalışmalarla en seçkin diş hekimlerini yetiştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Arslantaş, tüm fakülte öğretim üyelerine, öğrencilerine diş hekimliği mesleğinde yetkin hale gelecekleri bilgileri öğretmekle kalmayıp, topluma karşı görev ve sorumluluklarını da öğrettikleri için genç diş hekimleri ve velileri adına teşekkür etti. Sonrasında velilere seslenen Prof. Dr. Ali Arslantaş, evlatlarıyla gurur duymalarını istedi ve onlara çocuklarının Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun olması için sağladıkları maddi ve manevi katkılardan dolayı teşekkür etti. Daha sonra mezunlara seslenen Prof. Dr. Ali Arslantaş, beş yıllık eğitimleri sonunda hem meslek hayatlarında hem de sosyal hayatlarında çeşitli başarılara imza atacak bireyler olarak yetiştiklerini söyledi. Mezunlardan her ne olursa olsun doğru ve adil insanlar olmalarını, önce kendilerine sonra çevrelerine bildiklerini yansıtmalarını, faydalı olmalarını, hayal kurmalarını, düşünmelerini, çalışarak ve emek vererek kazanmanın değerini bilmelerini, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermelerini isteyen Prof. Dr. Ali Arslantaş, genç diş hekimlerini bugüne kadar her türlü fedakarlığı göğüsleyerek onları yetiştiren ailelerini, ülkelerini ve üniversitelerini unutmamalarını öğütleyerek ve bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek uğurladı.

Konuşmaların ardından okullarını dereceyle bitiren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet belgeleri verilirken, ardından diğer mezunlara mezuniyet belgeleri verildi. Daha sonra 2017-2018 Dönem Birincisi Diş Hekimi Kübra Sağ mezuniyet kütüğüne dönem plaketini çaktı. Mezunlara Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Batu Can Yaman tarafından Diş Hekimliği Andının okutulmasının ardından, keplerin topluca hava atılmasıyla tören sona erdi.