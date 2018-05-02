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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:32

ESOGÜ ekibi 1.’lik kupası ile döndü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı ekibi, Aydın’da düzenlenen yarışmadan 1.’lik kupası ile döndü.Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek...

ESOGÜ ekibi 1.'lik kupası ile döndü
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı ekibi, Aydın’da düzenlenen yarışmadan 1.’lik kupası ile döndü.

Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Aydın Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Teşkilatı ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile 4.’sü düzenlenen travma rallisinde, ESOGÜ SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, taşıma etabında birincilik, erişkin resüsitasyon, yüksekten düşme ve malzeme-ekipman kullanımı etaplarında ise ikincilik elde ederek genel klasmanda birincilik kupasını kazandı.
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