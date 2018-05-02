ESKİŞEHİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:01

ESOGÜ güvenlik personeline ilk yardım semineri

Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) işbirliğiyle ESOGÜ Koruma ve Güvenlik Amirliği personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi.İlkyardım...

ESOGÜ güvenlik personeline ilk yardım semineri
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Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) işbirliğiyle ESOGÜ Koruma ve Güvenlik Amirliği personeline yönelik ilk yardım semineri düzenlendi.

İlkyardım Eğitmeni Melih Tolu ile ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı, ESTÜDAM Müdürü ve UMKE gönüllüsü Prof. Dr. Hilmi Özden tarafından düzenlenen eğitime yaklaşık 120 güvenlik personeli katıldı. ESOGÜ Koruma ve Güvenlik Amirliği Binası Seminer Salonu’nda düzenlenen etkinlikte temel yaşam desteği, travmalar, kanamalar, zehirlenmeler, trafik kazaları, boğulmalar gibi başlıklar altında güvenlik personeli bilgilendirildi.
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