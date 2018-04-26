ESOGÜ Hastanesi’nde ’Çocuk ve Erişkin Aşı Farkındalığı Etkinliği’ düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yıldız öncülüğünde, ESOGÜ Hastanesi’nde Dünya Aşı Haftası kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

Dünya Aşı Haftası çerçevesinde genişletilmiş bağışıklama programı kapsamı içinde, toplumda aşılama ve aşı ile önlenebilir hastalıklar konusunda farkındalık oluşturulması, toplumun bilgilendirilmesi, sağlık çalışanlarının duyarlılığının artırılması, 5 yaş altındaki çocukların aşılarının tamamlanması ve özellikle de erişkinlerde aşılanma talebinin artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler düzenleniyor. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Yıldız’ın konu ile ilgili açıklamada, "Aşılar sadece çocukların değil tüm yaş grubundaki erişkinlerin de en önemli koruyucu sağlık uygulamasıdır. Tüm yeni doğanlar, çocuklar ve risk grubunda bulunan erişkinlerin oluşturulmuş standart aşı takvimleri ile aşılanması devletlerin en öncelikli ve önemli sağlık politikası olmalıdır. Özellikle diyabet, kronik kalp, böbrek, karaciğer, akciğer hastalığı olanlar ve 65 yaşın üzerinde tüm sağlıklı bireylerin mevsimsel influenza ve pnömokok aşısını mutlaka yaptırmaları önerilmektedir. Böylece kişilerin uzun hastalık dönemleri, hastalığa bağlı komplikasyonları,hastane yatışları, gereksiz antibiyotik kullanımları ve hatta ölümleri önlenebilecektir. Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Aşı Haftası sloganını ’Birlikte Korunalım’ olarak belirlemiştir. Günümüzde hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan aşı karşıtı söylemler, aşı ile korunulabilir hastalıklar için sadece aşıyı reddeden kişileri değil tüm toplumu risk altında bırakmaktadır. Gerek bu hafta gerek ise sonrasında bizlerin görevi aşıların önemini her zaman vurgulamak ve bilimsel veriler ışığında toplumu bilgilendirmektir. ESOGÜ Hastanesi poliklinikler girişinde Çocuk ve Erişkin Aşı Farkındalığı Etkinliği ile bu hafta ve devam eden dönemler boyunca sağlık çalışanlarını ve başta kendileri olmak üzere risk grubundaki hastaları aşılamaya davet ediyoruz" diye konuştu.