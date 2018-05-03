ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:39

ESOGU Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra buluştu

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra bir araya geldi.ESOGÜ Tıp Fakültesi 1998 yılı mezunları, Eskişehir’de bir araya gelerek hasret giderdi. Yıllar sonra üniversiteyi bitirdikleri şehirde bir araya gelen mezunlar,...

ESOGU Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra bir araya geldi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi 1998 yılı mezunları, Eskişehir’de bir araya gelerek hasret giderdi. Yıllar sonra üniversiteyi bitirdikleri şehirde bir araya gelen mezunlar, önce Odunpazarını ve Sazova Parkı’nı gezdi. Daha sonra mezun oldukları üniversiteye giden öğrenciler, fakültelerini gezerek geçmişte oturdukları sıralarda eski günlerini yad ettiler. Burada hep birlikte hatıra fotoğrafı çektiren mezunlar, akşam yemeğinde de bir araya gelerek 20 yıllık özlemlerini giderdiler.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku