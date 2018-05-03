ESOGU Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra buluştu

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra bir araya geldi.ESOGÜ Tıp Fakültesi 1998 yılı mezunları, Eskişehir’de bir araya gelerek hasret giderdi. Yıllar sonra üniversiteyi bitirdikleri şehirde bir araya gelen mezunlar,...

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi mezunları 20 yıl sonra bir araya geldi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi 1998 yılı mezunları, Eskişehir’de bir araya gelerek hasret giderdi. Yıllar sonra üniversiteyi bitirdikleri şehirde bir araya gelen mezunlar, önce Odunpazarını ve Sazova Parkı’nı gezdi. Daha sonra mezun oldukları üniversiteye giden öğrenciler, fakültelerini gezerek geçmişte oturdukları sıralarda eski günlerini yad ettiler. Burada hep birlikte hatıra fotoğrafı çektiren mezunlar, akşam yemeğinde de bir araya gelerek 20 yıllık özlemlerini giderdiler.