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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:36

ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Avrupa’daki dikkat çeken başarıları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin 2018 yılı içerisinde kendi alanlarında Avrupa çapındaki başarıları dikkat çekiyor.Bu yıl içinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. H....

ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin Avrupa'daki dikkat çeken başarıları
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin 2018 yılı içerisinde kendi alanlarında Avrupa çapındaki başarıları dikkat çekiyor.

Bu yıl içinde Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. H. Hikmet Başmak ve Prof. Dr. Tülay Şimşek The European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) 2018 Avrupa Oftalmoloji Board Sınavı’nda sınayıcı olarak görev aldı. Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Gurubu Başkanı ve Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir Middle East North Africa Stroke and Interventional Neurotherapies Organization (MENA-SINO)ya lider pozisyonunda board üyesi olarak seçilmesinin yanı sıra, European Stroke Organization 2018 Fellow pozisyonuna kabul edildi. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülnur Tekgöl Uzuner Avrupa Nöroloji Board sınavını başarıyla tamamlayarak Fellow of European Board of Neurolog sertifikasını aldı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necdet Fatih Yaşar Avrupa Kolerektal Cerrahi Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayarak The European Board of Surgery Qualification in Coloproctology sertifikasını aldı. Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Saffet Öztürk ise, European Diploma in Radiology (EDIR) sınavında başarılı olarak Avrupa Radyoloji Diploması aldı.

"Gurur verici bir başarı"

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin başarılarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu başarılar ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin öğretim üyelerinden araştırma görevlilerine kadar güçlü bir kadroya sahip bulunduğunu ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme konusunda ne kadar başarılı olduğunu açıkça göstermektedir. Biz de Tıp Fakültesi Dekanlığı olarak göstermiş oldukları uluslararası başarılarıyla gurur kaynağımız olan öğretim elemanlarımıza teşekkür belgelerini takdim ettik. Ben bundan sonra yurt dışında başarı elde eden öğretim elemanlarımızın sayısının daha da artmasını temenni ediyor, tüm akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
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