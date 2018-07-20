ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 11:04

ESOGÜ yöneticilerinden Kızılay’a kan bağışı yapma çağrısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yöneticileri Kızılay’a kan bağışında bulundu.Bağış öncesi bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi...

ESOGÜ yöneticilerinden Kızılay'a kan bağışı yapma çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yöneticileri Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Bağış öncesi bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, kan vermenin insanlık görevi olduğunu belirterek vatandaşları Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ettiler.

Prof. Dr. Kemal Şenocak ve yöneticiler sonrasında kan bağışına destek olmak amacıyla ESOGÜ Hastanesi Kan Bankası’na kan bağışında bulundular.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku