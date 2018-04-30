ESOGÜ’de 30 Nisan Acil Tıp Günü etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın 30 Nisan Acil Tıp Günü dolayısıyla düzenlediği Türkiye’de ve Dünyada Acil Tıp konulu panel, ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Panelin açılışında konuşan ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aysen Akalın, 30 Nisan’ın ülkemizde Acil Tıp Günü olarak kutlanmasının nedeninin 25 yıl önce bugün acil tıpın bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmesi olduğunu söyledi. Acil tıpın hiçbir tanı almamış, ayrıştırılmamış ancak derhal müdahale edilmesi gereken bir hasta grubuna ve akut olarak ortaya çıkan birtakım hastalıklar veya yaralanmalara hizmet veren bir uzmanlık alanı olduğunu belirten Prof. Dr. Aysen Akalın, bundan dolayı acil tıp hekimlerinin başvuran hastanın durumunun stabil hale getirilmesi, ilk tedavinin uygulanması ve en önemlisi de öncelikli olan hastanın belirlenmesi ve hangi hastalara ileri takip ve tedavi gerektiğinin belirlenmesi gibi oldukça ağır sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Açılışın ardından panelde ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurdan Acar ile Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Engin Özakın ve Doç. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla ’acil tıp nedir?’, ’dünyada acil tıp ve Türkiye’de acil tıp’ konulu sunumlar yapıldı.